65-летняя Лариса Долина заболела коронавирусом — СМИ

Артистка лечится дома.

Российская певица Лариса Долина, которая недавно рассекретила свои параметры после экстремального похудения, заболела коронавирусом.

Об этом стало известно тогда, когда исполнительница не явилась на госэкзамены в Институт, где работает преподавателем. Долина оценивала студентов через онлайн связь. Об этом сообщает Star Hit.

instagram.com/larisa.dolina.official

Также, в издании отмечается, что артистка отказалась от госпитализации и решила лечиться дома.

"Лариса Александровна, действительно заболела коронавирусом. Несколько дней у нее держалась небольшая температура, присутствовала слабость и пропадало обоняние. Тесты показали наличие коронавирусной инфекции. Но она протекает в легкой форме. Сейчас с Долиной уже все в полном порядке, она чувствует себя хорошо", — рассказали в окружении артистки.

Заметим, что 2018 Лариса Долина оказалась в "черном списке" Министерства культуры Украины. В перечень певица попала из-за выступления на Koktebel Jazz Party в оккупированном Крыму.

Напомним, не так давно Ларису Долину обвинили в чрезмерном использовании фотошопа. Артистка запостила фото, где поразила поклонников откровенным нарядом и заретушированым лицом.

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