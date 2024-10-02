Помер зірка "Міцного горішка" Джон Еймос

Відомий американський актор Джон Еймос, який грав у другій частині "Міцного горішка", помер.

Сумну новину повідомив син артиста Келлі Крістофер Амос, передає People. Спадкоємець говорить, що його батька не стало ще 21 серпня, утім лише зараз він це публічно оголосив. Джон Еймос помер у віці 84 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Як зазначає син актора, він пішов з життя з "природних причин".

Джон Еймос / Фото: Associated Press

"Із глибоким сумом я ділюся з вами тим, що мій батько помер. Він був людиною з найдобрішим і золотим серцем, його любили в усьому світі. Багато шанувальників вважають його своїм телевізійним батьком. Він прожив гарне життя. Його спадщина буде жити в його видатних роботах на телебаченні та в кіно як актора", - коментує син знаменитості.

Зазначимо, Джон Еймос – популярний американський актор. Він знімався у таких картинах, як "Гарні часи", "Коріння", "Поїздка до Америки" та багато інших. Також актор з'явився в другій частині "Міцного горішка", де втілив на екранах роль майора Гранта.

Джон Еймос / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор та співак Кріс Крістофферсон. Артиста не стало у віці 88 років.

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