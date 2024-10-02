Умер звезда "Крепкого орешка" Джон Эймос

Известный американский актер Джон Эймос, который играл во второй части "Крепкого орешка", умер.

Печальную новость сообщил сын артиста Келли Кристофер Амос, передает People. Наследник говорит, что его отца не стало еще 21 августа, но только сейчас он это публично объявил. Джон Эймос умер в возрасте 84 лет в своем доме в Лос-Анджелесе. Как отмечает сын актера, он ушел из жизни по "естественным причинам".

Джон Эймос / Фото: Associated Press

"С глубокой грустью я делюсь с вами тем, что мой отец умер. Он был человеком с самым добрым и золотым сердцем, его любили во всем мире. Многие поклонники считают его своим телевизионным отцом. Он прожил хорошую жизнь. Его наследие будет жить в его выдающихся работах на телевидении и в кино как актера", — комментирует сын знаменитости.

Отметим, Джон Эймос – популярный американский актер. Он снимался в таких картинах, как "Хорошие времена", "Корни", "Поездка в Америку" и многих других. Также актер появился во второй части "Крепкого орешка", где воплотил на экранах роль майора Гранта.

Джон Эймос / Фото: Associated Press

Напомним, недавно стало известно, что умер американский актер и певец Крис Кристоферсон. Артиста не стало в возрасте 88 лет.

Читайте также: