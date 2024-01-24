ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в економіку України $1 млрд – Тімченко

З початку повномасштабної війни група ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в економіку України 1 млрд доларів.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству «Інтерфакс-Україна» з Міжнародного економічного форуму (WEF) у Давосі заявив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

«Загальний обсяг інвестицій по групі ДТЕК, без урахування проєкту Тилігульської ВЕС (EUR 200 млн – ІФ-У), минулого року був приблизно $550 млн, а загалом з початку повномасштабної війни – $1 млрд», – сказав Тімченко.

Очільник ДТЕК наголосив, що під час війни компанія інвестувала величезні кошти у мережі, електростанції, видобуток вугілля, нафтогаз.

«Вірогідно, що не так багато українських компаній, які за час повномасштабної війни інвестували такі великі кошти в економіку країни», - додав він.

Нагадаємо, раніше на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції – Тилігульської ВЕС в Миколаївській області. Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.