Італія виділить Україні фінансову допомогу

В Італії пообіцяли допомогти Україні через скрутне становище.

Через агресивні дії Росії Італія надасть Україні фінансову допомогу.

Про це у своєму відеозверненні повідомив міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо, пише finance.yahoo.com.

Очільник МЗС Італії розповів, що економіка України серйозно постраждала через дії країни-агресорки, а тому Італія готова фінансово допомогти нашій країні.

"Ми розробляємо дорожню карту для надання Україні фінансової допомоги, оскільки ця країна зараз опинилась в скрутному становищі", - сказав Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан заявив, що європейські міністри одноголосно домовилися про санкції проти Росії. Через так зване визнання "ЛДНР" під санкції Євросоюзу потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб.

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