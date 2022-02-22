Италия выделит Украине финансовую помощь

В Италии пообещали помочь Украине из-за затруднительного положения.

Из-за агрессивных действий России Италия предоставит Украине финансовую помощь.

Об этом в своем видеообращении сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, пишет finance.yahoo.com.

Глава МИД Италии рассказал, что экономика Украины серьезно пострадала из-за действий страны-агрессора, а потому Италия готова финансово помочь нашей стране.

"Мы разрабатываем дорожную карту для предоставления Украине финансовой помощи, поскольку эта страна сейчас оказалась в затруднительном положении", — сказал Луиджи Ди Майо.

Напомним, министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан заявил, что европейские министры единогласно договорились о санкциях против России. Из-за так называемого признания "ЛДНР" под санкции Евросоюза попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц.

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