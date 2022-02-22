ЕС договорился о санкциях против России: детали

ЕС договорился о санкциях против России: детали

Евросоюз принял санкции против России, к которым попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц.

Министр иностранных дел Франции Жан Ив Ле Дриан заявил, что европейские министры единогласно договорились о санкциях против России.

Об этом сообщает france24.

По его словам, пакет санкций "очень повредит России".

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уточнил, что под санкции Евросоюза попадают 351 депутат Госдумы России и 27 физических и юридических лиц. Эти санкции обычно предусматривают запрет на поездки и замораживание активов. Однако лично президента страны-агрессора Путина они не касаются.

По словам Борреля, санкции ЕС против России будут направлены на ее правительство и помешают стране получить доступ к европейскому капиталу и финансовым рынкам.

Высокий представитель Европы по иностранным делам и безопасности заверил, что "серьезные нарушения России не останутся без ответа" и санкции — это лишь часть этого ответа.

Позже Жозеп Боррель "потролил" российских олигархов в своем Twitter. Он заявил, что после введения санкций чиновникам РФ придется забыть о вечеринках в Сен-Тропе, шопинге в Милане и бриллиантах в Антверпене.

No more :



Shopping in #Milano



Partying in #SaintTropez



Diamonds in #Antwerp



This is a first step. #WeStandUnited



(4/4) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 22, 2022

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС будет работать над скорым завершением пакета санкций.

"Россия сфабриковала этот кризис (в Украине — Ред.) и несет ответственность за нынешнюю эскалацию", — отметила она.

I welcome the EU countries' agreement on new sanctions against Russia.



Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.



We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022

По словам фон дер Ляен, решение Германии остановить проект газопровода "Северный поток-22" в Балтийском море является абсолютно правильно.

"Северный поток-2" следует оценивать в свете безопасности энергоснабжения для всего Европейского Союза. Этот кризис показывает нам, что Европа все еще слишком зависит от российского газа", — считает глава Еврокомиссии.

Она заверила, что Европейский Союз един и действует быстро: "Наши сегодняшние действия являются ответом на агрессивное поведение России. Если Россия продолжит обострять этот кризис, который он создал, мы готовы принять дальнейшие ответные действия".

Напомним, что на фоне признания "независимости" ОРДЛО Россией канцлер Германии Олаф Шольц приказал Министерству экономики страны приостановить сертификацию российского газопровода "Северный поток-2".

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