ЄС домовився про санкції, які "дуже зашкодять Росії": деталі

ЄС домовився про санкції, які "дуже зашкодять Росії": деталі

Через так зване визнання "ЛДНР" під санкції Євросоюзу потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб.

Міністр закордонних справ Франції Жан Ів Ле Дріан заявив, що європейські міністри одноголосно домовилися про санкції проти Росії.

Про це інформує france24.

За його словами, пакет санкцій "дуже зашкодить Росії".

Своєю чергою, голова європейської дипломатії Жозеп Боррель уточнив, що під санкції Євросоюзу потрапляють 351 депутат Держдуми Росії та 27 фізичних та юридичних осіб. Ці санкції зазвичай передбачають заборону на поїздки та заморожування активів. Проте особисто президента країни-агресорки Путіна вони не стосуються.

За словами Борреля, санкції ЄС будуть спрямовані на Росію та її уряд і завадять країні отримати доступ до європейського капіталу та фінансових ринків.

Високий представник Європи із закордонних справ і безпеки запевнив, що "серйозні порушення Росії не залишаться без відповіді" і санкції — це лише частина цієї відповіді.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС працюватиме над швидким завершенням пакету санкцій.

"Росія сфабрикувала цю кризу (в Україні —Ред.) і несе відповідальність за нинішню ескалацію", — зазначила вона.

I welcome the EU countries' agreement on new sanctions against Russia.



Russia has manufactured this crisis and is responsible for the current escalation.



We will now quickly finalise the sanctions package, in coordination with our partners. https://t.co/k7E8pSZbfH — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 22, 2022

Нагадаємо, що на тлі визнання "незалежності" ОРДЛО Росією канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав Міністерству економіки країни зупинити сертифікацію російського газопроводу "Північний потік-2".

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