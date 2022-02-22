ЄС ввів санкції проти Росії

Світ засуджує дії очільника Кремля, лідери країн висловлюють свою підтримку Україні.

Європейський Союз 22 лютого ухвалив рішення про запровадження санкцій проти РФ у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Зокрема, ЄС запроваджує санкції проти 27 фізичних та юридичних осіб. Також під санкції потрапив 351 депутат Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР".

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції заявив, що санкції ЄС щодо Росії також включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів.

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Варто зазначити, що однією з перших санкції проти Москви ввела Велика Британія. Так, введені британцями обмеження торкнулися 5 російських банків та підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга й Ігоря Ротенберга.

Раніше указ про запровадження санкцій проти всіх осіб, які економічно співпрацюватимуть із "ДНР" та "ЛНР" підписав президент США Джо Байден. Очільник Білого дому надіслав листи спікеру Палати представників та голові Сенату США про підписаний ним указ щодо санкцій проти "ЛДНР".

Таким чином, запроваджені Байденом санкції проти "ДНР" та "ЛНР" забороняють: інвестиції до "ЛДНР"; в'їзд до США пов'язаним із "ЛДНР" особам; імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" до США; експорт, реекспорт, продаж або постачання будь-яких товарів, послуг або технологій до "ЛДНР"; будь-яке схвалення, фінансування, сприяння чи гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР", а також передбачають те, що на території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

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