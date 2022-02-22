Прем'єр Нідерландів назвав Путіна божевільним

Нідерландський прем'єр гарантував, що реакція Заходу на агресивні дії РФ в Україні буде жорсткою.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента країни-агресорки Володимира Путіна божевільним.

Про це інформує Der Spiegel.

"Звичайно, цей чоловік абсолютно божевільний", — сказав Рютте в телевізійному ток-шоу, коли його запитали про ескалацію ситуації навколо України.

Під час сьогоднішнього виступу у парламенті нідерландський прем'єр гарантував, що реакція Заходу на агресивні дії РФ в Україні буде жорсткою. Рютте вважає, що союзники мають запровадити пакет санкцій, і посилити їх у разі вторгнення.

"Ви відчуєте це, я запевняю вас", — звернувся Рюте, ймовірно, до РФ.

Нагадаємо, що Білий дім почав називати "вторгненням" розгортання російських військ на сході України.

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