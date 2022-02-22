Премьер Нидерландов назвал Путина безумным

Нидерландский премьер гарантировал, что реакция Запада на агрессивные действия РФ в Украине будет жесткой.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал президента страны-агрессора Владимира Путина безумным.
Об этом сообщает Der Spiegel.
"Конечно, этот мужчина совершенно сумасшедший", — сказал Рютте в телевизионном ток-шоу, когда его спросили об эскалации ситуации вокруг Украины.
Во время выступления в парламенте нидерландский премьер гарантировал, что реакция Запада на агрессивные действия РФ в Украине будет жесткой. Рютте считает, что союзники должны ввести пакет санкций и усилить их в случае вторжения.
"Вы почувствуете это, я уверяю вас", — обратился Рюте, вероятно, к РФ.
Напомним, что Белый дом стал называть "вторжением" развертывания российских войск на востоке Украины.
Читайте также: