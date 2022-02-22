ЕС ввел санкции против России

Мир осуждает действия главы Кремля, лидеры стран выражают свою поддержку Украине.

Европейский Союз 22 февраля принял решение о введении санкций против РФ в ответ на признание "независимости" "ЛНР" и "ДНР".

В частности, ЕС вводит санкции против 27 физических и юридических лиц. Также под санкции попал 351 депутат Госдумы РФ, голосовавших за "независимость" "ЛДНР".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции заявил, что санкции ЕС в отношении России также включают ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам.

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Стоит отметить, что одной из первых санкций против Москвы ввела Великобритания. Так, введенные британцами ограничения коснулись 5 российских банков и предпринимателей Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и Игоря Ротенберга.

Ранее указ о введении санкций против всех лиц, которые будут экономически сотрудничать с "ДНР" и "ЛНР" подписал президент США Джо Байден. Глава Белого дома направил письма спикеру Палаты представителей и главе Сената США о подписанном им указе о санкциях против "ЛДНР".

Таким образом, введенные Байденом санкции против "ДНР" и "ЛНР" запрещают: инвестиции в "ЛДНР"; въезд в США связанным с "ЛДНР" лицам; импорт любых товаров, услуг, технологий из "ЛНДР" в США; экспорт, реэкспорт, продажа или поставка любых товаров, услуг или технологий в "ЛДНР"; любое одобрение, финансирование, содействие или гарантия со стороны граждан США по финансированию террористов "ЛДНР", а также предусматривают то, что на территории США будут "заморожены" счета, имущество лиц, связанных с "ЛДНР" (список определит Министерство финансов США).

О своей готовности ввести санкции против Москвы заявила и Великобритания. Там обещают принять решение уже сегодня, 22 февраля.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

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