Росія вивезе всіх своїх дипломатів з України

Росія вивезе всіх своїх дипломатів з України

Держава-агресорка заявила, що "побоюється за безпеку своїх дипломатів"

Росія планує вивезти з України усіх своїх дипломатів через нібито загрозу для їхнього життя.

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Про це повідомили в МЗС країни-агресорки.

У Росії заявили, що вивозять своїх дипломатів через те, що нібито від 2014 року вони стали "об'єктами агресивних дій".

Країна-агресорка заявила, що "піклується про своїх дипломатів", а тому вивозить їх з України. Там долали, що виїдуть співробітники посольства РФ та генеральних консульств.

Точної дати відбуття російських дипломатів з України у МЗС РФ не повідомили, проте уточнили, що це відбудеться "найближчим часом".

Нагадаємо, ввечері 22 лютого під час брифінгу президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ надаватиме військову допомогу терористичним "ДНР" та "ЛНР".

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