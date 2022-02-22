Росія продовжує планувати повномасштабне вторгнення до України - генсек НАТО

За словами генсека НАТО, дедалі більше військ РФ висуваються зі своїх таборів і готові до наступу.

Російська Федерерація продовжує ескалацію конфлікту поблизу українських кордонів, що свідчить про продовження планування Росією повномасштабного вторгнення до України.

Про це повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками екстреного засідання комісії НАТО-Україна.

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"Усе свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабне вторгнення на Україну. Ми бачимо військове нарощування. Вони пообіцяли зробити крок назад, але продовжили нарощування. Ми бачимо, що дедалі більше військ висуваються зі своїх таборів, у бойових формуваннях і готові до удару", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, що через загострення ситуації НАТО скликає у вівторок, 22 лютого, термінову зустріч з представниками України. Цьому рішеннню передувало, що президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання нібито незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають ще від 2014 року.

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