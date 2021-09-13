Київстар покращив покриття 4G у 14 містах

Київстар продовжує покращувати якість покриття мобільного інтернету у містах з використанням частот 900 МГц. Завдяки цьому поліпшується й робота мережі у приміщеннях. Протягом літа швидкісний інтернет на нових частотах запрацював ще у 14 містах.

«У Київстар найбільший спектр частот у діапазоні 900 МГц.Це дозволяє нам не лише активно розширювати 4G-мережу в сільській місцевості, але й використовувати їх для поліпшення покриття у містах. Ми ставимо якість роботи мережі для клієнтів понад усе, що доведено й результатами незалежних досліджень Speedtest від Ookla» – коментує Михайло Миколюк, керівник регіонального маркетингу компанії Київстар.

Серед нових міст, де запрацював LTE900: Київ, Львів, Одеса, Харків, Хмельницький, Луцьк, Рівне, Чернівці, Івано-Франківськ, Тернопіль, Мелітополь, Біла Церква та Кам'янець-Подільський. Всього ж з початку року завдяки низьким частотам Київстар покращив роботу мережі у 22 містах України, де загалом проживає 12 млн людей.

Для цього мобільний оператор встановив майже 700 базових станцій, які працюють в діапазоні LTE900. Завдяки цьому вдалося, зокрема, поліпшив якість сигналу усередині приміщень. Адже сигнал на низьких частотах краще проникає через стіни споруд, у порівнянні з сигналом на високих частотах.

Нагадаємо, що низькочастотне 4G покриття в містах є поширеною практикою в багатьох країнах Європи, зокрема в Німеччині, Великобританії, Нідерландах та Швеції. Тому Київстар використовує кращі закордонні практики, щоб надавати своїм абонентам послуги високої якості.

Та ключове завдання оператора – розширення 4G-покриття у маленьких селах завдяки частотам 900 МГц. Згідно з останніми даними, 4G національного оператора сьогодні працює у більш ніж 16 тисячах міст та сіл, де проживає 89% населення України. За даними дослідження американської компанії Ookla, якій належить сервіс Speedtest, саме у Київстар найвища середня швидкість мобільного інтернету в Україні та найбільше покриття.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор телекомунікацій, якого обрали майже 26 млн абонентів мобільного зв’язку і понад 1 млн користувачів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги на основі широкого спектру мобільних та фіксованих технологій, у тому числі 4G. Наразі 88,5% населення України живе на території дії мережі LTE Київстар. Компанія є лідером ринку мобільного зв’язку, фіксованого інтернету і конвергентних послуг (зв’язок, інтернет, ТБ). Київстар надає інноваційні рішення з використанням Big Data, IoT, Cloud solutions, мобільні фінансові послуги, та інші. Для стартап-компаній створена унікальна платформа Open API з можливістю використовувати аналітичні дані оператора для розробки цифрових продуктів. Акціонери Київстар – міжнародна Група VEON, головний офіс в Нідерландах. Акції Групи знаходяться в обігу на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Компанія Київстар 23 роки працює в Україні, і визнана як найдорожчий бренд України, найбільший платник податків у галузі зв’язку, кращий роботодавець та соціально-відповідальна компанією.

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