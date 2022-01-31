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Курс долара і євро на 1 лютого

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Курс долара і євро на 1 лютого

Національний банк України

Вартість долара - 28,5 грн, євро - 31,7 грн.

У вівторок, 1 лютого, долар і євро здешевшають. Офіційні курси валют оприлюднив Національний банк України.

Офіційні курси валют Нацбанку на 1 лютого 2022 року:

  • Долар США – 28,45 грн (мінус 33 коп.).
  • Євро –  31,74 грн (мінус 28 коп.).

Антирекорди гривні за офіційним курсом валют НБУ за всі роки:

  • Долар США – 30,01 грн (26 лютого 2015 року).
  • Євро – 35,66 грн ( 26 січня 2018 року).

Курси валют у банках та обмінниках 31 січня 2022 року:

  • Долар США – 28,45/28,70 грн.
  • Євро – 31,70/32,10 грн.

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