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Курс доллара и евро на 1 февраля

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Курс доллара и евро на 1 февраля

Национальный банк Украины

Стоимость доллара – 28,5 грн, евро – 31,7 грн.

Во вторник, 1 февраля, доллар и евро подешевеют. Официальные курсы валют обнародовал Национальный банк Украины.

Официальные курсы валют Нацбанка на 1 февраля 2022 года:

  • Доллар США – 28,45 грн (минус 33 коп.).
  • Евро – 31,74 грн (минус 28 коп.).

Антирекорды гривны в официальных курсах валют НБУ за все годы:

  • Доллар США – 30,01 грн (26 февраля 2015 года).
  • Евро – 35,66 грн (26 января 2018 года).

Курсы валют в банках и обменниках 31 января 2022 года:

  • Доллар США – 28,45/28,70 грн.
  • Евро – 31,70/32,10 грн.

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