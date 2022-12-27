Мінекономіки оцінило падіння ВВП України 2022 року

Мінекономіки поки не змінюватиме свого прогнозу — воно передбачає зростання ВВП на рівні 3,2%, як і було закладено до бюджету.

Падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2022 року складе 32%. Після повномасштабного вторгнення Росії до України прогнозувалось, що ВВП впаде на 50%.

Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

"За результатами 2022 року ми маємо набагато більш оптимістичні прогнози падіння економіки, ніж передбачалось в кінці лютого – не більше 32%", – сказала вона.

Свириденко також додала, що на наступний рік Мінекономіки прогнозує зростання ВВП на рівні 3,2%.

За її словами, зростання української економіки також залежить від рівня зайнятості населення та, відповідно, наповнення бюджету: "Враховуючи фактор війни, руйнування підприємств, виїзд частини працездатних українців за кордон Україні все одно вдається забезпечувати 50% надходжень до бюджету власними зусиллями. Інші 50% – допомога міжнародних партнерів".

Нагадаємо, у НБУ прогнозують зростання цін через атаки росіян на енергетичну систему України, що призводить до дефіциту з електроенергією.

Згідно із розрахунками уряду, державні доходи наступного року будуть майже удвічі меншими за видатки. Скорочення української економіки та інфляція цього року будуть настільки суттєвими, що у порівнянні із цим навіть незначне покращення обернеться приростом. Тому у бюджет на наступний рік закладають ріст ВВП на 4,6% у реальному вираженні та на 37% у номінальному.

Водночас середня зарплата орієнтовно складе 18,5 тисяч гривень, інфляція може сягнути 30%, середньорічний курс долара буде коливатися в районі 42 гривень.

Цього року, як очікують, українська економіка може скоротитися на 30-40%, а інфляція перевищить 33%. Величезний дефіцит бюджету на наступний рік передусім пояснюється величезними видатками на безпеку та оборону.

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