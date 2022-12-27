Плани на перспективу: "Реал" розглядає варіант підписання зірки "Баварії"

Мадридський "Реал" вважає гравця "Баварії" та збірної Канади Альфонсо Девіса своїм лівим захисником у майбутньому.

Про це повідомляє AS.

Контракт Девіса з "Баварією" розрахований до літа 2025 року. "Реал" сподівається, що захисника вдасться купити за вигіднішою ціною 2024 року, коли канадець матиме право вести переговори про трансфер.

Цього сезону Девіс зіграв за "Баварію" в 19 матчах, забив 1 гол і віддав 4 асисти. На ЧС-2022 він забив 1 гол у 3 матчах збірної Канади.

"Реал" посідає друге місце в Ла Лізі, поступаючись "Барселоні" двома очками.

Нагадаємо, що мадридський "Реал" не втрачає надію посилитися нападником ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

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