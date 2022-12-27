Рекордний трансфер: нідерландський талант продовжить кар'єру у АПЛ

Нідерландський ПСВ досяг угоди щодо трансферу 23-річного форварда Коді Гакпо до "Ліверпуля".

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Гакпо вирушить до Англії, де трансфер буде завершено. Сума трансферу наразі невідома. За словами генерального менеджера ПСВ Марселя Брандса, це буде рекордна сума для клубу з Ейндховена.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, йдеться про 37 млн фунтів плюс 13 млн можливих бонусів.

Цього сезону Гакпо провів 24 матчі за ПСВ у всіх турнірах, у яких забив 13 голів і віддав 17 результативних передач. На рахунку також три голи у складі збірної Нідерландів на чемпіонаті світу-2022.

"Ліверпуль" перебуває на 6 позиції турнірної таблиці АПЛ, маючи у активі 25 очок.

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