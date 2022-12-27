Саміт "формули миру": Гутерреш назвав умову, за якої готовий бути посередником

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба напередодні заявив, що український уряд хоче провести "мирний саміт" до кінця лютого в Організації Об’єднаних Націй за участі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша як ймовірного посередника.

В ООН назвали умову, за якої Гутерреш може стати посередником під час саміту, про це пише ABC News.

"Як неодноразово заявляв генеральний секретар у минулому, він може бути посередником, лише якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником, - заявила речниця ООН Флоренсія Сото Ніно-Мартінес.

Що відомо про "формулу миру"

До кінця лютого 2023 року українська влада прагнула б провести мирний саміт. Водночас Кулеба назвав умову, за якої до саміту буде залучена Росія. За його словами, це стане можливим лише після того, як країна-агресорка за всі воєнні злочини, скоєні в Україні, відповість перед міжнародним судом.

Видання The Wall Street Journal писало, що Володимир Зеленський обговорював формулу миру під час свого візиту до Вашингтона 21 грудня.

Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що країна-агресорка не погодиться на пропозиції Києва щодо "формули миру".

Читайте також: