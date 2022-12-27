У Херсоні пролунали вибухи

Сьогодні, 27 грудня, в Херсоні пролунали вибухи. В регіоні не оголошена повітряна тривога.

Про вибухи поінформував Телеграм-канал Monitoring.

"Вибухи у Херсоні. Місто під обстрілом ворожої артилерії", - йдеться у повідомленні.

Повідомлення про вибухи з'явилися в соцмережах приблизно о 08:56 год. У Херсоні не оголошена повітряна тривога.

Наразі місцева влада не коментувала інформацію про звуки вибухів у Херсоні.

Ситуація на Херсонщині

Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти за минулу добу 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки.



Внаслідок російських обстрілів за минулу добу одна людина отримала поранення.

Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними, тож місцева влада радить жителям Херсона евакуюватися.

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