У Херсоні пролунали вибухи

Херсон під обстрілом російської артилерії.
Сьогодні, 27 грудня, в Херсоні пролунали вибухи. В регіоні не оголошена повітряна тривога.
Про вибухи поінформував Телеграм-канал Monitoring.
"Вибухи у Херсоні. Місто під обстрілом ворожої артилерії", - йдеться у повідомленні.
Повідомлення про вибухи з'явилися в соцмережах приблизно о 08:56 год. У Херсоні не оголошена повітряна тривога.
Наразі місцева влада не коментувала інформацію про звуки вибухів у Херсоні.
Ситуація на Херсонщині
Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, російські окупанти за минулу добу 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
Місто Херсон ворог атакував 11 разів. Поцілили в завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Внаслідок російських обстрілів за минулу добу одна людина отримала поранення.
Ворожі обстріли у звільненому Херсоні не припиняються та стають дедалі частішими й більш масштабними, тож місцева влада радить жителям Херсона евакуюватися.
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