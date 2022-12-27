Сегодня, 27 декабря, в Херсоне раздались взрывы. В регионе не объявлена воздушная тревога.

О взрывах поинформировал Телеграмм-канал Monitoring.

"Взрывы в Херсоне. Город под обстрелом вражеской артиллерии", — говорится в сообщении.

Сообщения о взрывах в соцсетях появились примерно в 08:56. В Херсоне не объявлена воздушная тревога.

В настоящее время местные власти не комментировали информацию о звуках взрывов в Херсоне.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, российские оккупанты за минувшие сутки 40 раз обстреляли территорию Херсонщины. Били из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

Город Херсон враг атаковал 11 раз. Попали в завод, частные и многоквартирные дома.

В результате российских обстрелов за минувшие сутки один человек получил ранения.

Вражеские обстрелы в освобожденном Херсоне не прекращаются и становятся все более частыми и масштабными, поэтому местные власти советуют жителям Херсона эвакуироваться.

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