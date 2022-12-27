Саммит "формулы мира": Гутерреш назвал условие, при котором готов быть посредником

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накануне заявил, что украинское правительство хочет провести "мирный саммит" до конца февраля в Организации Объединенных Наций с участием генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша как предполагаемого посредника.

В ООН назвали условие, при котором Гутерреш может стать посредником в ходе саммита, об этом пишет ABC News.

"Как неоднократно заявлял генеральный секретарь в прошлом, он может быть посредником, только если все стороны хотят, чтобы он был посредником", — заявила пресс-секретарь ООН Флоренсия Сото Нино-Мартинес.

Что известно о "формуле мира"

До конца февраля 2023 года украинские власти стремились провести мирный саммит. В то же время Кулеба назвал условие, при котором к саммиту будет привлечена Россия. По его словам, это станет возможным только после того, как страна-агрессор за все военные преступления, совершенные в Украине, ответит перед международным судом.

Издание The Wall Street Journal писало, что Владимир Зеленский обсуждал формулу мира во время своего визита в Вашингтон 21 декабря.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что страна-агрессор не согласится на предложения Киева по "формуле мира".

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