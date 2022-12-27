Минэкономики оценило падение ВВП Украины в 2022 году

Минэкономики пока не будет менять свой прогноз — он предполагает рост ВВП на уровне 3,2%, как и было заложено в бюджет.

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2022 составит 32%. После полномасштабного вторжения России в Украину прогнозировалось, что ВВП упадет на 50%.

Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

"По результатам 2022 года мы имеем гораздо более оптимистичные прогнозы падения экономики, чем предполагалось в конце февраля – не больше 32%", – сказала она.

Свириденко также добавила, что на следующий год Минэкономики прогнозирует рост ВВП на уровне 3,2%.

По ее словам, рост украинской экономики также зависит от уровня занятости населения и, соответственно, наполнения бюджета: "Учитывая фактор войны, разрушение предприятий, выезд части трудоспособных украинцев за границу, Украине все равно удается обеспечивать 50% поступлений в бюджет собственными усилиями. Другие 50% – помощь международных партнеров".

Напомним, в НБУ прогнозируют рост цен из-за атак россиян на энергетическую систему Украины, что приводит к дефициту с электроэнергией.

Согласно расчетам правительства, государственные доходы в следующем году будут почти вдвое меньше расходов. Сокращение украинской экономики и инфляция в этом году будут настолько существенными, что по сравнению с этим даже незначительное улучшение обернется приростом. Поэтому в бюджет на следующий год закладывают рост ВВП на 4,6% в реальном выражении и на 37% в номинальном.

В то же время средняя зарплата ориентировочно составит 18,5 тысячи гривен, инфляция может достичь 30%, среднегодовой курс доллара будет колебаться в районе 42 гривен.

В этом году, как ожидается, украинская экономика может сократиться на 30-40%, а инфляция превысит 33%. Огромный дефицит бюджета на следующий год, прежде всего, объясняется огромными расходами на безопасность и оборону.

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