Рада підтримала законопроєкт про трудові відносини

Урядовий законопроєкт у першому читанні підтримали 240 народних депутатів.

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкт №5388 щодо лібералізації, дебюрократизації трудових відносин і спрощення ведення бізнесу.

Про це стало відомо під час засідання Верховної Ради України 21 вересня 2021 року.

Проєктом передбачено внесення змін до Кодексу законів про працю України та Законів України «Про охорону праці», «Про відпустки», «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності», якими спрощується процедура укладення строкового трудового договору та проходження випробування при прийнятті на роботу, оптимізується порядок надання роботодавцем інформації працівникові про умови, що застосовуються до трудового договору (в тому числі щодо режиму роботи і часу відпочинку, відпусток та ін.), а також виключається необхідність погодження припинення трудових відносин у ряді випадків з представниками професійних спілок.

Нагадаємо, 15 вересня Кабінет міністрів України погодив проєкт бюджету на 2022 рік. Більш детально про те, куди та скільки коштів планують виділити - у матеріалі ТСН.ua.

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