Рада поддержала законопроект о трудовых отношениях

Правительственный законопроект в первом чтении поддержали 240 народных депутатов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5388 относительно либерализации, дебюрократизации трудовых отношений и упрощения ведения бизнеса.

Об этом стало известно во время заседания Верховной Рады Украины 21 сентября 2021 года.

Проектом предусмотрено внесение изменений в Кодекс законов о труде Украины и Законов Украины «Об охране труда», «Об отпусках», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», которыми упрощается процедура заключения срочного трудового договора и прохождения испытательного срока при приеме на работу, оптимизируется порядок предоставления работодателем информации работнику об условиях, применяемых к трудовому договору (в том числе о режиме работы и времени отдыха, отпусков и др.), а также исключается необходимость согласования прекращения трудовых отношений в ряде случаев с представителями профсоюзов.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022. Более подробно о том, куда и сколько средств планируется выделить — в материале ТСН.ua.

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