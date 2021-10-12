В Україні здорожчає хліб: коли та наскільки

На ціни впливає значне здорожчання газу, електроенергії, цукру, олії і пшениці.

Найближчим часом ціни на хліб в Україні можуть зрости на 25%.

Про це керівник Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко розповів в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

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Він зазначив, що за останній рік ціна природного газу зросла в сім разів, а електроенергії — в два рази. Згідно з розрахунками ВАП, при пікових цінах частка енергоносіїв у собівартості хліба збільшиться від 5-7% до 15-20%.

Як пояснив Юрій Дученко, 90% великих і майже всі малі підприємства для виробництва хліба використовують природний газ, водночас блакитне паливо становить 60% їх енергоспоживання, а електроенергія — 40%. За його словами, ціни на хліб також виростуть через здорожчання цукру і рослинної олії вдвічі, які є ключовими інгредієнтами під час випічки, а також інфляція більше 10% в річному вимірі. Крім того, пшениця за рік подорожчала від 6,05-6,6 тисяч гривень за тонну до 7,7-8,5 тисячі гривень (на 27-29%).

Зачинення хлібних заводів у країні поки не загрожує, проте штучне стримування цін може призвести до дефіциту одного з найголовніших продуктів.

За словами Дученка, Асоціація пекарів уже звернулася до Міністерства аграрної політики та Антимонопольного комітету з вимогою розслідувати різке зростання цін на хліб.

Як повідомлялося, до кінця року в Україні гречка може здорожчати на третину - це прогнози Міжнародної асоціації гречки. За останні два роки ціна на цю крупу постійно росла - від 10 грн до 50 грн. Економісти прогнозують, якщо аграрії вирішать підняти вартість гречки, споживач просто обере інші крупи. Адже, окрім гречки, українці з'їдають на рік 20 млн тонн різного типу зернових.

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