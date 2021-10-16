У готелі в Албанії виявили тіла чотирьох туристів із Росії

У готелі в Албанії виявили тіла чотирьох туристів із Росії

Зараз правоохоронці встановлюють чи справною була система вентиляції в сауні.

У сауні готелю у місті Керрет неподалік Дурреса в Албанії виявили тіла чотирьох російських туристів. Правоохоронці припускають, що вони могли задихнутися через несправну вентиляцію.

Про це повідомляє видання Albanian Daily News.

Тіла росіян, серед яких двоє чоловіків та двоє жінок віком 31, 37, 58 і 60 років, виявили учора, 15 жовтня. Вони приїхали в Албанію відпочивати.

"Близько 22:00 в сауні виявили тіла 4-х росіян. Усі вони померли від удушення", - йдеться в повідомленні.

Зараз правоохоронці встановлюють чи справною була система вентиляції в сауні та допитують інших туристів готелю.

Російське посольство в Тирані уже поінформували про смерть громадян РФ.

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