В Украине подорожает хлеб: когда и насколько

На цены влияет значительное подорожание газа, электроэнергии, сахара, масла и пшеницы.

В ближайшее время цены на хлеб в Украине могут вырасти на 25%.

Об этом руководитель Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

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Он отметил, что за последний год цена природного газа выросла в семь раз, а электроэнергии — в два раза. Согласно расчетам ВАП, при пиковых ценах доля энергоносителей в себестоимости хлеба увеличится от 5-7% до 15-20%.

Как пояснил Юрий Дученко, 90% крупных и почти все малые предприятия для производства хлеба используют природный газ, при этом голубое топливо составляет 60% их энергопотребления, а электроэнергия — 40%. По его словам, цены на хлеб также вырастут из-за подорожания сахара и растительного масла в два раза, которые являются ключевыми ингредиентами при выпечке, а также инфляция более 10% в годовом измерении. Кроме того, пшеница за год подорожала от 6,05-6,6 тысяч гривен за тонну до 7,7-8,5 тысяч гривен (на 27-29%).

Закрытие хлебных заводов в стране пока не грозит, однако искусственное сдерживание цен может привести к дефициту одного из главных продуктов.

По словам Дученко, Ассоциация пекарей уже обратилась в Министерство аграрной политики и Антимонопольный комитет с требованием расследовать резкий рост цен на хлеб.

Как сообщалось, до конца года в Украине гречка может подорожать на треть — это прогнозы Международной ассоциации гречки. За последние два года цена на эту крупу постоянно росла — с 10 грн до 50 грн. Экономисты прогнозируют, если аграрии решат поднять стоимость гречки, потребитель просто выберет другие крупы. Ведь, кроме гречки, украинцы съедают в год 20 млн тонн различного типа зерновых.

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