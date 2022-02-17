Доленосна дата: що на нас чекає 20.02.2022

Магія чисел лютого nhbdf' Найближчим часом на нас чекає чарівна дата - 20.02.2022.

Те, що було загадано і задумано 02.02.2022, тепер починає втілюватись у реальність. У лютому три важливі дати (02.02.2022, 20.02.2022, 22.022022), які можуть вплинути на життя людини, принести доленосні зміни, розповідає астрологиня Марина Скаді.

Основа, фундамент 2022 - це три двійки, які в сумі дають число шість. Ключове значення цифри 6 - "суспільство". Шість може врівноважити протиріччя активних та пасивних складybrsd. Три двійки у складі шістки посилюють позитивний потенціал року, а дата - 20.02 - робить день гармонійним, сприятливим для взаємин, створення структури, партнерства, договорів. Шістка об'єднує два трикутники, які уособлюють чоловічий та жіночий початок.

20.02.2022 - сприятливий час для шлюбу та офіційних союзів. Цього дня Місяць у Терезах, Венера і Марс у поєднанні, що сприяє довгим, міцним взаєминам. Це 20-й місячний день, дуже серйозний та цікавий: час духовного перетворення, подолання сумнівів, пізнання законів Всесвіту.

На стадії 20 вперше на ЯНську, першу позицію двозначного числа виходить пасивна, ІНЬська двійка. Як невіддільне і пов'язане зі змінами в першому числі, зміна в другому числі так само відбувається через оновлення - тепер на цій позиції нуль 0 - як ідеальна гармонія.

Дата 20.02.2022 запускає абсолютно новий рівень розвитку будь-якої системи чи окремої людини. Вищий і нематеріальний, нефізичний, але настільки міцний і монолітний, як саме Час, як його Закон, як благословення Всесвіту і самої природи (двійка тепер перша).

Сума всіх чисел дати 20.02.2022 - десять (10), що символізує завершення етапу розвитку системи у низці простих стадій - однозначних чисел. Наповненість та цілісність своєю масою, обсягом та значимістю, перевернула перебіг розвитку подій. А вже цей процес призводить до необхідності після завершення певного етапу рухатися далі, починаючи багато в чому спочатку - після одиниці знову нуль. У цій даті є все: імпульс (1) + інтуїція (2) + взаємодія (3) + матеріал (4) = 10.

Стадія 20 - це перехід через кордон, деяке випробування, потребує максимального розвитку, дозрівання у системі - і зовнішньому (10) і внутрішньому (10) плані. 10 + 10 = 20. Пройшовши таке випробування, система у своєму розвитку отримує певний допуск до майбутнього завершення, закруглення та закінчення певного циклу. Але після цього обов'язково почнеться новий етап, якісніший і гармонійніший. Це початок ще зовсім ясно представляється у майбутньому. Але дата 20.02.2022 - доленосна, яка змінює повністю весь спектр складових етапів, частин будь-якої системи.

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