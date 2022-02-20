ОБСЄ зафіксувала близько 2000 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

ОБСЄ зафіксувала близько 2000 порушень режиму припинення вогню на Донбасі

Кількість порушень зросла до рівня, який фіксували перед посиленням режиму припинення вогню.

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ 19 лютого зафіксували близько 2000 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Reuters.

За підсумками 18 лютого було зафіксовано 1600 порушень. Водночас 17 лютого було зафіксовано 870 порушень.

В ОБСЄ підкреслюють, що кількість порушень зросла до рівня, який фіксували перед посиленням режиму припинення вогню.

Нагадаємо, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі російсько-окупаційні війська упродовж минулої доби, 19 лютого, 136 разів порушили режим "тиші", 116 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

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