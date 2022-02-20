ОБСЕ зафиксировала около 2000 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

ОБСЕ зафиксировала около 2000 нарушений режима прекращения огня на Донбассе

Количество нарушений возросло до уровня, фиксированного перед усилением режима прекращения огня.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ 19 февраля зафиксировали около 2000 нарушений режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Reuters.

По итогам 18 февраля было зафиксировано 1600 нарушений. В то же время 17 февраля было зафиксировано 870 нарушений.

В ОБСЕ подчеркивают, что количество нарушений возросло до уровня, фиксированного перед усилением режима прекращения огня.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 19 февраля, 136 раз нарушили режим "тишины", 116 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

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