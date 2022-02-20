Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 февраля

За последние сутки число больных выросло более чем на 17 тысяч.

В Украине по состоянию на утро 20 февраля зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 выздоровели 11 963 человека, еще 152 — умерло.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Так, среди новых больных: детей — 1 473, медработников — 142. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 3 172 человека.

За все время пандемии в Украине заболел коронавирусом 4 720 771 человек; выздоровели – 3 938 459; летальных исходов – 104 518.

Кроме того, за прошедшие сутки 29 528 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 326 человек, вторую дозу – 13 041, дополнительную дозу – 93 человека, бустерную дозу – 8 068.

С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, две дозы – 15 114 034 человека, дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.

"Вакцинация — это единственный эффективный способ оградить себя от коронавирусной болезни", — подчеркнули в Минздраве.

Случаев коронавируса в регионах в сутки:

г. Киев – 2 126

Винницкая – 292

Волынская – 336

Днепропетровская – 1 077

Донецкая – 925

Житомирская – 720

Закарпатская – 275

Запорожская – 753

Ивано-Франковская – 328

Киевская – 574

Кировоградская – 321

Луганская – 253

Львовская – 635

Николаевская – 945

Одесская – 953

Полтавская – 541

Ровенская – 333

Сумская – 996

Тернопольская – 394

Харьковская – 1 398

Херсонская – 867

Хмельницкая – 861

Черкасская – 823

Черновицкая – 247

Черниговская – 475

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что по состоянию на утро 19 февраля было зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 260 человек, 30 487 пациентов выздоровели.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.