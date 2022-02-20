Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 20 февраля

За последние сутки число больных выросло более чем на 17 тысяч.
В Украине по состоянию на утро 20 февраля зафиксировано 17 448 новых подтвержденных случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 выздоровели 11 963 человека, еще 152 — умерло.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.
Так, среди новых больных: детей — 1 473, медработников — 142. Кроме того, за прошедшие сутки было госпитализировано 3 172 человека.
За все время пандемии в Украине заболел коронавирусом 4 720 771 человек; выздоровели – 3 938 459; летальных исходов – 104 518.
Кроме того, за прошедшие сутки 29 528 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 8 326 человек, вторую дозу – 13 041, дополнительную дозу – 93 человека, бустерную дозу – 8 068.
С начала вакцинальной кампании привито 15 675 594 человека, из них получили первую дозу – 15 675 592 человека, две дозы – 15 114 034 человека, дополнительную дозу – 26 432 человека, бустерную дозу – 664 148 человек. В общей сложности проведено 31 480 206 прививок.
"Вакцинация — это единственный эффективный способ оградить себя от коронавирусной болезни", — подчеркнули в Минздраве.
Случаев коронавируса в регионах в сутки:
- г. Киев – 2 126
- Винницкая – 292
- Волынская – 336
- Днепропетровская – 1 077
- Донецкая – 925
- Житомирская – 720
- Закарпатская – 275
- Запорожская – 753
- Ивано-Франковская – 328
- Киевская – 574
- Кировоградская – 321
- Луганская – 253
- Львовская – 635
- Николаевская – 945
- Одесская – 953
- Полтавская – 541
- Ровенская – 333
- Сумская – 996
- Тернопольская – 394
- Харьковская – 1 398
- Херсонская – 867
- Хмельницкая – 861
- Черкасская – 823
- Черновицкая – 247
- Черниговская – 475
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, что по состоянию на утро 19 февраля было зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 260 человек, 30 487 пациентов выздоровели.
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