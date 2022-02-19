Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 февраля

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 19 февраля

За последние сутки число больных выросло более чем на 31 тысячу.

В Украине по состоянию на утро 19 февраля 2022 года зафиксировано 31 125 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 260 человек, 30 487 пациентов поправилось.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Также за минувшие сутки было госпитализировано 3 208 человек, а 67 636 человек вакцинировано против COVID-19.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 4 703 323 человека;

поправилось – 3 926 496 человек;

летальных исходов – 104 366;

проведено ПЦР-тестов – 19 341 828.

С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. Всего проведено 31 450 678 прививок.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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