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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 лютого

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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 лютого

УНІАН

За останню добу кількість хворих зросла на понад 31 тисячу.

В Україні станом на ранок 19 лютого 2022 року зафіксовано 31 125 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 260 людей, 30 487 пацієнтів одужало.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також за минулу добу було госпіталізовано 3 208 осіб, а 67 636 людей вакциновано проти COVID-19.

За весь час пандемії в Україні: 

  • захворіло – 4 703 323 особи;
  • одужало –  3 926 496 осіб;
  • летальних випадків – 104 366;
  • проведено ПЛР-тестувань – 19 341 828.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 667 268 людей, з них отримали першу дозу – 15 667 266 людей, отримали дві дози – 15 100 993 людини, отримали додаткову дозу – 26 339 людей, бустерну дозу – 656 080 людей. Загалом проведено 31 450 678 щеплень.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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