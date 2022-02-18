Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19 – Ляшко

Частота госпитализаций в Украине во время волны "Омикрон" уменьшилась вдвое-втрое, по сравнению с "Дельта"-волной.

Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Благодаря вакцинации впервые удалось уменьшить на 17% количество смертей в результате недуга.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко 18 февраля.

По его словам, сейчас благодаря вакцинации у Украины значительно ниже цифры нагрузки на систему здравоохранения и "коведной" смертности. Ссылаясь на данные Минздрава Ляшко рассказал, что на сегодняшний день в учреждениях здравоохранения находятся на лечении 26 052 пациентов с подтвержденной коронавирусной болезнью.

В медучреждениях выделено 72 887 коек для лечения "ковида". Загруженность коек с кислородом снижается и составляет 37,8% пациентами, нуждающимися в кислородной терапии, занято 28,3%.

"Украина уже проходит пик заболеваемости COVID-19. Несмотря на пик новых случаев, это первая волна, на пике которой у нас доступны более половины коек с кислородом. Именно вакцинация в Украине уже спасла уже около 21.5 тысяч жизней. Это значит, что количество умерших за все время пандемии удалось снизить на 17%", — сказал Виктор Ляшко.

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Частота госпитализаций в Украине, как уточнил Ляшко, уменьшилась в 2-3 раза по сравнению с "Дельта"-волной. А летальность уменьшилась в 4 раза – с 2.0% до 0.5%.

"Смертность – отложенный показатель. Показатель смертности начинает расти и, соответственно, спадать на 2-3 недели позже, чем случаи и госпитализации. Таким образом, сейчас в Украине растет смертность, и, ожидается, будет оставаться стабильно высокой еще около двух недель", - уточнил глава Минздрава.

В то же время Виктор Ляшко добавил, что, по данным аналитической базы Оксфордского университета, текущий уровень "ковидной" смертности в Украине на 9% ниже, чем в Польше и на 11% ниже, чем в Испании.

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