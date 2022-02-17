Израиль "сломал" COVID-волну: в стране готовятся к отмене ряда карантинных ограничений

Около половины людей в Израиле имеют третью дозу вакцины Pfizer против коронавируса.

В Израиле в связи с уменьшением ежедневной заболеваемости коронавирусом власти решили приостановить использование COVID-паспортов. Также в стране будут отменены некоторые ограничения.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет после встречи с представителями системы здравоохранения, пишет Associated Press.

Беннет заявил, что волна "Омикрона" в Израиле была "сломана" и ожидается дополнительное снятие карантинных ограничений, которые вводились с борьбы с коронавирусом. Green Pass, цифровой паспорт вакцинации Израиля, выдается гражданам, переболевшим коронавирусом или получившим не менее трех доз вакцины от заболевания. Они необходимы для посещения закрытых помещений и больших мероприятий.

Как уточняет newsru.co.il, использование Green Pass Израиль планирует отменить с 1 марта. Действующим с этого момента останется лишь требование делать антиген тест перед входом в дома для пожилых людей. Также накануне было объявлено о допуске в Израиль иностранцев с невакцинированными детьми младше 12 лет (при условии отрицательного теста в аэропорту Бен-Гурион) и отмене "зеленого стандарта" на конференциях и в залах торжеств.

Впрочем, сохранится запрет на въезд в Израиль невакцинированных иностранных граждан в возрасте с 12 лет и обязательное ношение масок в закрытых помещениях. Все эти решения будут вынесены на утверждение правительства.

Как указывается, хотя количество новых случаев заражения в Израиле остается высоким, Министерство здравоохранения страны сообщило о постоянном снижении серьезных случаев COVID-19 с момента пика волны "Омикрона" в начале февраля. 16 февраля сообщалось о почти 22,6 тыс. новых случаев заражения. 23 января в стране был установлен антирекорд по количеству заражений за 24 часа – около 83,7 тыс. случаев.

На сегодняшний день около 48% из 9,4 миллионов жителей Израиля получили три дозы вакцины Pfizer/BioNTech. Более 72% страны получили как минимум одну дозу.

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