Литва частично переносит свое посольство во Львов

В Литве говорят, что в случае критического обострения ситуации в Украине весь персонал переедет во Львов.

Часть персонала посольства Литвы переезжает во Львов. В то же время, важнейшие функции посольства в Киеве и дальше будут выполняться.

Об этом сообщает литовское телерадиовещание LRT.

"Пока ситуация позволит нашим дипломатам работать в Киеве, они будут там работать. Если обстоятельства обострятся настолько, что работать в Киеве будет опасно, все переедут во Львов", — сообщила советник Президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.

По ее словам, часть персонала посольства Литвы останется в Киеве и будет продолжать выполнять самые важные функции посольства.

Напомним, ранее Литва направила в Украину военных инструкторов, которые будут учить наших военных использовать ракетные системы Stinger. Кроме того, премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что Литва в случае российского вторжения в Украину готова расширить поддержку Украины.

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