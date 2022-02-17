Литва частково переносить своє посольство до Львова

Литва частково переносить своє посольство до Львова

У Литві кажуть, що в разі критичного загострення ситуації в Україні, весь персонал переїде до Львова

Частина персоналу посольства Литви переїжджає до Львова. Водночас, найважливіші функції посольства в Києві й надалі будуть виконуватися.

Про це повідомляє литовське телерадіомовлення LRT.

"Поки ситуація дозволить нашим дипломатам працювати в Києві, вони там працюватимуть. Якщо обставини загостряться настільки, що працювати в Києві буде небезпечно, всі переїдуть до Львова", — повідомила радниця Президента Литви з зовнішньої політики Аста Скайсгіріте.

За її словами, частина персоналу посольства Литви залишиться в Києві і продовжуватиме виконувати найважливіші функції посольства.

Нагадаємо, раніше Литва направила до України військових інструкторів, які навчатимуть наших військових використовувати ракетні системи Stinger. Крім того, прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте заявила, що Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України.

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