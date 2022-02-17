США перекинули до Німеччини винищувачі для посилення обороноздатності НАТО

США перекинули до Німеччини винищувачі для посилення обороноздатності НАТО

Винищувачі з діючого 388-го та резервного 419-го авіаційних підрозділів були перекинуті на авіабазу Шпангдалем разом з пілотами, обслуговувальним та допоміжним персоналом.

США направили багатоцільові винищувачі п'ятого покоління F-35 до Німеччини для посилення обороноздатності НАТО.

Про це повідомило командування резерву американських ВПС.

"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО і посилює нашу здатність діяти спільно. Ми маємо справу з динамічною обстановкою, і це розгортання значно посилює НАТО", - заявив командувач ВПС США в Європі та Африці Джефф Харріган.

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Зазначається, що F-35A Lightning II - це найсучасніші винищувачі у складі ВПС США, здатні виконувати "різноманітні завдання зі стримування агресії та захисту союзників, якщо стримування не спрацює".

Нагадаємо:

У ЗС США повідомили, що до німецького міста Вісбаден перекинули солдатів 18-го повітряно-десантного корпусу, які створять штаб в Німеччині для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.

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