США перекинули до Німеччини винищувачі для посилення обороноздатності НАТО

Винищувачі з діючого 388-го та резервного 419-го авіаційних підрозділів були перекинуті на авіабазу Шпангдалем разом з пілотами, обслуговувальним та допоміжним персоналом.
США направили багатоцільові винищувачі п'ятого покоління F-35 до Німеччини для посилення обороноздатності НАТО.
Про це повідомило командування резерву американських ВПС.
"Розгортання американських винищувачів на авіабазі Шпангдалем підвищує обороноздатність НАТО і посилює нашу здатність діяти спільно. Ми маємо справу з динамічною обстановкою, і це розгортання значно посилює НАТО", - заявив командувач ВПС США в Європі та Африці Джефф Харріган.
Зазначається, що F-35A Lightning II - це найсучасніші винищувачі у складі ВПС США, здатні виконувати "різноманітні завдання зі стримування агресії та захисту союзників, якщо стримування не спрацює".
Нагадаємо:
У ЗС США повідомили, що до німецького міста Вісбаден перекинули солдатів 18-го повітряно-десантного корпусу, які створять штаб в Німеччині для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.
Читайте також: