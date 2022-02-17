В Одесі зафільмували рідкісне явище під час сходу сонця (відео)

Таке природне явище можна побачити вкрай рідко.
В Одесі на світанку зафіксували рідкісне явище над морем. Його називають "зеленим променем".
Відповідні світлини оприлюднив одесит Євген Моргун на своїй сторінці у Facebook.
"Впіймав "класичний" зелений промінь на морі в Одесі, яскраво-зелений спалах до сходу сонця. Полювання вдалося!" – написав одесит.
Зелений промінь - рідкісне оптичне явище: спалах зеленого світла в момент зникнення сонячного диска за горизонтом або появи його з-за обрію. Триває кілька секунд. Явище зеленого променя спостерігається дуже рідко. Воно вимагає дуже добрих погодних умов: чистої і прозорої атмосфери, рівного горизонту, відсутності хмар на ньому, відсутності вітру. Явище пов'язане з рефракцією сонячного проміння в атмосфері.
За старовинним повір’ям, зелений промінь - символ надії і удачі, а моряка який угледів його, очікує щасливе плавання.
Нагадаємо, в місті Тисмениця Івано-Франківської області помітили подвійну веселку.
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