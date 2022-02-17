В Одессе сняли редкое явление во время восхода солнца (видео)

В Одессе сняли редкое явление во время восхода солнца (видео)

Такое природное явление можно увидеть крайне редко.

В Одессе на рассвете зафиксировали редкое явление над морем. Его называют "зеленым лучом".

Соответствующие фотографии обнародовал одессит Евгений Моргун на своей странице в Facebook.

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"Поймал "классический" зеленый луч на море в Одессе, ярко-зеленая вспышка к восходу солнца. Охота удалась!" – написал одессит.

Зеленый луч – редкое оптическое явление: вспышка зеленого света в момент исчезновения солнечного диска за горизонтом или появления его из-за горизонта. Продолжается несколько секунд. Явление зеленого луча наблюдается очень редко. Оно требует очень хороших погодных условий: чистой и прозрачной атмосферы, ровного горизонта, отсутствия облаков на нем, отсутствия ветра. Явление связано с рефракцией солнечных лучей в атмосфере.

По старинному поверью, зеленый луч — символ надежды и удачи, а увидевшего его моряка ожидает счастливое плавание.

Напомним, в городе Тисменица Ивано-Франковской области заметили двойную радугу.

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