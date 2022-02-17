Как остановить процесс появления седых волос

Исследователи считают, что они сделали важное открытие, которое поможет остановить один из признаков старения.

Согласно недавнему исследованию, есть способ восстановить цвет седеющих прядей без применения краски для волос.

Исследование показало, что снижение уровня стресса может приостановить процесс появления седых волос

Работа, опубликованная в eLife, показало, что появление седины, вызванное стрессом, может быть восстановлено, если устранить причину переживаний. По словам старшего автора исследования Мартина Пикарда, его эксперимент дает глубокое представление о старении.

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«Понимание механизмов, которые позволяют вернуть пигмент, может многое прояснить о человеческом старения в целом и о том, как на него влияет стресс. Наши данные дополняют растущий объем доказательств, демонстрирующих что старение человека не является линейным, фиксированным биологическим процессом, но может быть, по крайней мере частично, остановлено или даже временно обращено вспять», — сказал Пикард в пресс-релизе.

«Точно так же, как кольца на стволе дерева содержат информацию о прошлых десятилетиях жизни дерева, волосы содержат информацию о нашей биологической истории. Когда волосы еще находятся под кожей в виде фолликулов, они подвержены влиянию гормонов стресса и другие вещи происходят в нашем уме и теле. Как только волос появляется, он затвердевает и приобретает стабильную форму».

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Волосы могут снова потемнеть

В исследовании приняли участие 14 добровольцев, которые были проанализированы исследователями. Людей также попросили вести дневник стресса, оценивая его уровень каждую неделю. Ученые заметили, что некоторые седые волосы снова приобрели первоначальный цвет, и связали это изменение со снижением стресса, что, по их мнению, связано со связью между разумом и митохондриями.

«Был один человек, который уехал в отпуск, и прядь волос на его голове во время отдыха снова потемнела», — сказал Пикард.

Однако нет никакой гарантии, что уменьшение стресса восстановит цвет волос, особенно у тех, кто поседел давно.

«Основываясь на нашем математическом моделировании, мы считаем, что волосы должны достичь определенного порога, прежде чем поседеть. В среднем возрасте из-за биологических процессов и других факторов, стресс подталкивает к появлению седины. Но мы не думаем, что уменьшение стресса у 70-летнего человека, который был седым в течение многих лет, способно уменьшить количество седых волос на голове, или увеличение стресса у 10-летнего будет достаточно, чтобы его пряди стали седыми».