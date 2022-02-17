Заплаканная жена Джеджулы показала, где живет и как себя содержит в декрете

Заплаканная жена Джеджулы показала, где живет и как себя содержит в декрете

Юлия посетовала, что шоумен ей финансово не помогает.

О громком разрыве шоумена Андрея Джеджулы и его жены Юлии Леус в 2021-м не слышал разве что ленивый.

Пара публично обвиняла друг друга. В конце концов, даже когда Леус родила дочь от Джеджулы, она все равно приняла решение съехать от ведущего.

В программе ЖВЛ Леус показала, где живет с дочерью, и рассказала, за какие средства существует. Андрей видится с маленькой в отведенные для этого дни.

Юлия Леус с дочерью / instagram.com/yla__yla

"Вторник, четверг, суббота даже. Но я думаю, ненадолго хватит его. Он то забывает забрать, то забывает написать. То у него работа – возьми няню. И, понятно, что я отменяю, как всегда, все свои планы и сижу с ребенком. Он сейчас больше занят собой, своей личной жизнью, чем ребенком. Он же сразу в загулы пошел. По всем женщинам, которым себя не жалко, он по всем прыгает", – поделилась Юлия.

"Он меня предал! Он предатель с большой буквы": Юлия Леус рассказала об отношениях с Андреем Джеджулой

Возмущает Юлю и тот факт, что Андрей подал на нее в суд. Телеведущий хочет, чтоб бывшая публично попросила у него прощение за клевету о рукоприкладстве, из-за которой ему даже пришлось уволиться с работы. От Леус он требует моральной компенсации в размере… одной гривны.

Впрочем, в суде лежит еще одно заявление – уже от самой Юли. Она подала иск на материальное содержание матери, то есть на себя.

"Поскольку отец обязан содержать мать ребенка до трех лет. Я вообще в декрете. Он даже не спрашивает, как я живу, за что. Как я за квартиру рассчитываюсь. Он же не спрашивает, где я это беру", — поделилась Юлия.

Юлия Леус и Андрей Джеджула / instagram.com/djedjula

На жизнь бывшая шоумена зарабатывает блогерством. У женщины почти 200 тысяч подписчиков.

"Конечно, хотелось бы больше. Но мне хватает этих денег на еду, на кормление малышки, для жизни своей мне хватает. У него был план выжить: я переезжаю в Хмельницкий, и потом бедный, несчастный мужчина будет сидеть в Instagram и будет говорить: "От меня ребенка увезли". А здесь, блин, чуть-чуть не сложилось", – отметила Леус.

Юля призналась, что она популярна среди мужчин, но на свидание пока не ходит. Сегодня почти все время блогерша отдает маленькой Аделине.

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