Наталка Карпа призналась, что не живет с мужем: "Время покажет"

Также артистка рассказала, что Новый год пара праздновала отдельно.

Украинская певица Наталка Карпа, которая в ноябре рассказала о кризисе в отношениях с мужем, поделилась, что не живет с Евгением Тереховым.

Так, артистка отметила, что ради дочери они общаются и встречаются в основном через день. Об этом говорится в "Звездном пути". Также звезда призналась, что Новый год праздновали отдельно.

"Муж на новогодне-рождественские праздники летал в Америку. Мы видимся почти каждый день, через день. Да, у нас кризис в отношениях, но мы общаемся, мы сознательные люди, у нас есть доченька. Время покажет", – отметила исполнительница.

Наталья Карпа и Евгений Терехов / instagram.com/natalkakarpa

Напомним, ранее артистка рассказала, что с рождением ребенка их отношения с мужем Евгением Тереховым существенно изменились. Наталка отметила, что дала любимому немного расслабиться: "У нас было так, что он работает, а я ухаживаю за ребенком. Он добытчик, а я уже семейный строй. Нет, так нельзя. Потому что когда он шел на работу, я те самые сутки работала, я до 9 вечера с малышкой ни на минуту не садилась", – делилась знаменитость со "Звездным путем". Также тогда артистка добавила, что лето 2021 было самым сложным в ее жизни. Впрочем, что случилось – Карпа не сказала.

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