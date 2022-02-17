"Евровидение-2022": группе Kalush Orchestra предложили поехать на конкурс

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании оргкомитета.

После то ли отказа Alina Pash, то ли дисквалификации артистки представлять Украину на "Евровидении-2022" вопрос относительно того, кто поедет от нас на конкурс, остается открытым.

Сегодня, 17 февраля, во время внеочередного заседания организационного комитета Национального отбора на участие в "Евровидении-2022" было принято такое решение. Так, оргкомитет планирует обратиться к группе Kalush Orchestra с предложением представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2022" в Турине. Соответствующая информация появилась на сайте "Суспильного".

Отметим, что группа Kalush Orchestra заняла на нацотборе на "Евровидение-2022" второе место с песней Stefania. Коллектив получил 14 баллов – из них максимальные 8 от зрителей и 6 от судей.

"Для вещателя важно сохранить доверие зрителей к песенному конкурсу, поэтому "Суспильне" предлагает группе, которая заняла второе место в финале и получила наибольшую поддержку зрителей, представить Украину на "Евровидении-2022", руководствуясь принципом соблюдения рейтинговой таблицы финалистов Национального отбора", — говорится в сообщении пресс-службы.

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