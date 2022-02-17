Анна Тринчер шокировала неожиданным подарком от любимого

Жених артистки удивил ее на День всех влюбленных.

Популярная украинская певица, блогер и актриса Анна Тринчер похвасталась очень нестандартным подарком ко Дню всех влюбленных от своего жениха Александра Волошина.

Вечером вместо ресторана и праздничного свидания пара оказалась в одном из киевских тату-салонов. Оказалось, что по идее Волошина 14 человек совершили портретные татуировки в честь Тринчер. Одна из тату была даже исполнена на голове.

"Не жалею ли я, что выбрала самого лучшего и романтичного мужчину, который ради меня готов на поступки, от которых у других волосы дыбом и мурашки? – Нет. Не рано ли я определилась с тем, с кем хочу прожить всю жизнь? – Нет", – написала Анна под видеотизером подарка днем раньше.

Вместе с влюбленными была и мама артистки Жанна. К слову, ее образ тоже был воплощен в одном из рисунков на теле. По словам Александра, на реализацию замысла у него и команды было чуть больше суток. Поэтому все тату покрыты специальной защитной пленкой.

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