В Запорожье стая собак напала на мужчину

Пострадавшего доставили в больницу.
В Запорожье стая бездомных собак напала на прохожего. Мужчину с множественными укусами доставили в больницу.
Об этом сообщают в Запорожском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Запорожье на улице Тульска на 67-летнего мужчину напала стая собак. В результате нападения он претерпел многочисленные укусы.
"Пострадавший получил раны левой голени и после оказания медицинской помощи был госпитализирован в больницу", — сообщили в Центре.
Напомним, что в Белгороде-Днестровском (Одесская область) приехавшего на вызов сержанта полиции хулиган укусил за палец правой руки. Мужчина, нанесшего правоохранителю легкие телесные повреждения, приговорили к выплате моральной и материальной компенсации.
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