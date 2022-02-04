В России стая бродячих собак напала на школьницу во дворе дома

Девочке удалось спастись.

В русской Астрахани во дворе жилого дома стая бродячих собак напала на школьницу.

Об этом сообщают РосСМИ.

Отмечается, что девочке едва удалось спастись. На видео, попавшем в Сеть, видно: несколько девочек стоят во дворе у дома. Неожиданно на одну из девочек налетели бродячие собаки. Школьница принялась громко кричать и вырываться от животных. Это отпугало их. они исчезли.

Спасенная девочка поспешила к своим подругам. Как после приступа чувствует себя девочка, неизвестно.

Как сообщалось, мстительные обезьяны устроили "войну" с 250 собаками в одном из сел Индии, а затем начали нападения и на людей, в частности детей. Считается, что ряд смертельных приступов был совершен разъяренными приматами после того, как стая собак убила детеныша обезьяны. Согласно сообщениям местных СМИ, приматы в двух селах в западном штате Махараштра были взбешены убийством и жестоко мстили в течение последнего месяца.

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